Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hastanenin bebek katında çıkan salgın büyük bir paniğe neden oluyor!

Hastanedeki salgın durumu günden güne herkesi daha tedirgin etmeye başlar. Ateş, durumla ilgili önlem alırken İpek olanlardan kendini sorumlu tutar. Bebeklerin ise hayatı tehlikeye girer. Peki Ateş Hekimoğlu bu durumu nasıl çözecektir? Sıradışı yöntemlerinden hangisini uygulayarak bebeklerin hayatını kurtaracaktır?

Öte yandan Zeynep'in bu durum karşısındaki hassas duruşu Ateş'in dikkatinden kaçmaz. Ateş, Zeynep'in geçmişi hakkında çok önemli bir tahminde bulunur ve sonrası herkesi şoke eder.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı





Hekimoğlu 2. bölümde neler yaşandı?

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.