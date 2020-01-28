Hekimoğlu 5. bölüm özeti

Mehmet Ali ile Hekimoğlu arasında soğuk savaş başlıyor!

Hekimoğlu polikliniğe gelen hastaların saçma sebeplerinden bıkmıştır. Bu yüzden hastalara ters davranır. Dr. İpek ise Hekimoğlu'nu çalıştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Hastaya dokunmadan koyacağı her teşhis için Hekimoğlu'na 50 lira vermeyi teklif eder. Böylece ikili arasında bir iddia başlamış olur. Bu iddianın sonucunda hastalarıyla Hekimoğlu arasında komik diyaloglar yaşanır.

Diğer taraftan bir müzisyen rahatsızlanır. Bu vakayı almak isteyen Hekimoğlu hiç beklemediği bir yanıt ile karşılaşır. Zira hasta kendisiyle Dr. Mehmet Ali'nin ilgilenmesini istemektedir. Duyduğu cevapla şoke olan Hekimoğlu ile Mehmet Ali arasında bir soğuk savaş başlar.

Hekimoğlu ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışır.





İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?





Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı yayınladı

İşte Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı





Hekimoğlu son bölüm özeti

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır.

Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir.

Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır.

Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır...