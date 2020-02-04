Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı için heyecan dorukta! Hekimoğlu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?
Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu her hafta salı akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dizinin her bir bölümü ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanları her hafta ayrı bir heyecanla bekleniyor. Bu hafta 6. bölümü ile ekrana gelen Hekimoğlu'nda 7. bölümde neler olacağı da merak konusu tabii. Peki Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzleyiciler bu sorunun cevabını bulabilmek için Goggle aramalarına başladı bile. Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.
04 Şubat 2020, Salı 21:39 Son Güncelleme:
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Hekimoğlu 6. bölüm özeti
Hekimoğlu ve ekibi evsiz kadının hayatını kurtarabilecek mi?
Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir.
İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali’nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?
Herkesin merakla beklediği Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yazımızda olacak.
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı için takipte kalınız...