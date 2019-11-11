Hekimoğlu dizisi yakında başlıyor

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House’u Türkiye uyarlamasında Timuçin Esen canlandıracak.

Hekimoğlu dizisinin tanı ekibi olarak görev yapan hastane ekibinde Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz da rol alıyor.

Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.





Hekimoğlu dizisi fragman

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur.

Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D.’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de!