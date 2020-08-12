Hekimoğlu heyecan yarattı

Kanal D’de başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’ geçen yıla damga vurmuştu. Yeni sezon hazırlıkları başladı. Çok yakında 15’inci bölümü izleyici ile buluşacak.

Belçim Bilgin’in de konuk oyuncu olarak katıldığı ‘Hekimoğlu’nun tanıtım videoları şimdiden sosyal medyada heyecan dalgası yarattı. Timuçin Esen’in canlandırdığı ‘Dr. Ateş’in hastanede karşılaşacağı sürprizle dengelerin değişeceğinin ipuçlarını veren fragman, tam not aldı.

‘Hekimoğlu’nun yapımcılığını ‘Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.







