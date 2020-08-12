Magazin Hekimoğlu heyecan yarattı

Hekimoğlu heyecan yarattı

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Hekimoğlu heyecan yarattı

Geçen yıla damgasını vuran Hekimoğlu'nun yeni sezon hazırlıkları başladı. Belçim Bilgin’in de konuk oyuncu olarak katıldığı ‘Hekimoğlu’nun tanıtım videoları heyecan yarattı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Kanal D’de başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’ geçen yıla damga vurmuştu. Yeni sezon hazırlıkları başladı. Çok yakında 15’inci bölümü izleyici ile buluşacak.

Belçim Bilgin’in de konuk oyuncu olarak katıldığı ‘Hekimoğlu’nun tanıtım videoları şimdiden sosyal medyada heyecan dalgası yarattı. Timuçin Esen’in canlandırdığı ‘Dr. Ateş’in hastanede karşılaşacağı sürprizle dengelerin değişeceğinin ipuçlarını veren fragman, tam not aldı.

‘Hekimoğlu’nun yapımcılığını ‘Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.


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