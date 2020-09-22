Magazin Hekimoğlu karizması

Hekimoğlu karizması

Magazin

Hekimoğlu karizması

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’nda canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteri ile büyük beğeni toplayan Timuçin Esen, rolü gereği motosiklete bindi.

22 Eylül 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Siyah deri ceketi ve Ateş Hekimoğlu’yla bütünleşen bastonuyla birlikte motosiklet üzerinde poz veren oyuncunun, fotoğrafları sosyal medyada ses getirdi.

“Karizmanın vücut bulmuş hali”, “Hekimoğlu’nun tarzı muhteşem”, “Adam ne giyse yakışıyor” yorumları yapıldı.

Hekimoğlu’ yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.


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