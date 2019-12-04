Hekimoğlu Trabzon-Başakşehir maçında yedek kulübesini su bastı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile Başakşehir arasında oynanan maçta gollerin yağmur gibi yağması beklenirken, gerçekten yağmur yağdı ve maçı su bastı. Maçtan önce sahayı basan su, yedek oyuncuların ve teknik ekibin tribüne çıkmasına neden oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon ile Başakşehir karşılaştı. Karadeniz'in sert havasından nasibini alan karşılaşmanın öncesin şiddetli yağmur, su baskınına neden oldu.
Zemini büyük ölçüde ağırlaştıran, kale arkaları ve yedek kulübelerini ise tamamen kaplayan yağmur suları nedeniyle maç 6 dakika geç başladı.
Maçın başlamasının ardından futbolcuların ağırlaşan zeminde oynamakta bir hayli güçlük çektikleri de görüldü. Top yer yer su birikintilerine takıldı.
Başakşehir kazandı
Zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen pozisyonların olduğu karşılaşmada Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi.
Hekimoğlu Trabzon ise bir penaltı kaçırdı ve 6'sı isabetli 15 şut attı ama gol bulamadı.
Trabzonspor'un yağmurlu antrenmanı