Hekimoğlu yarın akşam başlıyor! İşte fragman

Timuçin Esen’in Hekimoğlu karakterini canlandırdığı dizide, Kaan Yıldırım, Dolapdere’de yetişmiş ve zor şartlarda büyümüş olan nöroloji uzmanı Mehmet Ali Çağlar karakterine hayat verecek. Aytaç Şaşmaz, zenginlik ve refah içinde yetişmiş, yakışıklı kardiyoloji ve koroner yoğun bakım uzmanı Emre Acar karakteriyle karşımıza çıkarken, Damla Colbay güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış alerji ve immünoloji uzmanı Zeynep Can olarak izleyici ile buluşacak.

Kimi zaman şaşıracak kimi zaman hayran kalacaklar

Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu üç uzman doktor, karşılaştıkları vakaları adeta dedektif gibi iz sürerek takip edecekler. Hekimoğlu’nun sıra dışı yaklaşımlarına kimi zaman şaşıracak kimi zaman hayran kalacaklar. Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.

Hekimoğlu, ilk bölümü ile yarın akşam (17 Aralık Salı) saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.