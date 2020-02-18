Hekimoğlu’na 2 sürpriz oyuncu

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizisi ‘Hekimoğlu’ bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yine ses getirecek. ‘Hekimoğlu’nun bu bölümünde iki konuk oyuncu var. Emre Kızılırmak ünlü boksör ‘Hamza Ertürk’ü canlandırırken, Cansu Gültekin boksörün eşi ‘Leyla’ karakterine hayat verecek.

İlgili Haberler Hekimoğlu hem ekranda hem sosyal medyada zirvede



