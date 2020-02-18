Hekimoğlu’na 2 sürpriz oyuncu
Her hafta heyecanla takip edilen Hekimoğlu dizisinin bu haftaki bölümüne 2 sürpriz isim konuk oluyor.
18 Şubat 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizisi ‘Hekimoğlu’ bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yine ses getirecek. ‘Hekimoğlu’nun bu bölümünde iki konuk oyuncu var. Emre Kızılırmak ünlü boksör ‘Hamza Ertürk’ü canlandırırken, Cansu Gültekin boksörün eşi ‘Leyla’ karakterine hayat verecek.
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