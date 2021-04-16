Magazin Helen McCrory hayatını kaybetti

Helen McCrory hayatını kaybetti

Magazin

Helen McCrory hayatını kaybetti

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory 52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

16 Nisan 2021, Cuma 22:05 Son Güncelleme:
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Üç Harry Potter filminde de rol alan Helen McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lewis şunları yazdı:

"Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

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