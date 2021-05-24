Helin Avşar kampa girdi

Helin Avşar yeni koleksiyonunun tanıtımını da kendi yaptı. Öncesinde iki haftalık kampa girdi. Sıvı ağırlıklı beslendi. Helin Avşar, “Modellik için form tuttum. Her gün 10 bin adım attım. Her şeyin mükemmel olması adına çalıştım, profesyonel mankenler gibi hazırlandım” dedi. Onlarca kıyafet tanıtan Helin Avşar 75 kişiye istihdam sağladığını da söyledi.