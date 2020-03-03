Helin Avşar önceki akşam Etiler- Akmerkez’deki Papermoon Restaurant’ta bir kız arkadaşı ile yemek yedi. Alkolü fazla kaçırdığı için garsonlarla tartışan Avşar çıkışta ayakta durmakta zorlandı. Kendisini görüntüleyen habercilere “Şimdi çekiyorsunuz ama yarın bundan eminim rahatsız olacağım” derken konuşmakta dahi zorlandı. Bu esnada yanındaki arkadaşı muhabirlere bağırıp küfür etti. Helin Avşar restoran çalışanları tarafından aracına zorla bindirildi.







