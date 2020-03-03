Helin Avşar'ın olaylı gecesi
Önceki akşam kız arkadaşları ile yemek yiyen Helin Avşar alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta zorlandı. Hakan KIRARSLAN/ POSTA
03 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Helin Avşar önceki akşam Etiler- Akmerkez’deki Papermoon Restaurant’ta bir kız arkadaşı ile yemek yedi. Alkolü fazla kaçırdığı için garsonlarla tartışan Avşar çıkışta ayakta durmakta zorlandı. Kendisini görüntüleyen habercilere “Şimdi çekiyorsunuz ama yarın bundan eminim rahatsız olacağım” derken konuşmakta dahi zorlandı. Bu esnada yanındaki arkadaşı muhabirlere bağırıp küfür etti. Helin Avşar restoran çalışanları tarafından aracına zorla bindirildi.