Magazin Helin Avşar’ın sabah rutini dikkat çekti

Helin Avşar’ın sabah rutini dikkat çekti

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Helin Avşar’ın sabah rutini dikkat çekti

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve gündelik rutinlerine dair fotoğraflarını da paylaşan Helin Avşar, “Sabah rutini” notunu düştüğü notla takipçilerini şaşırttı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Karantina günlerinin ardından soluğu tatilde alan Helin Avşar, bayramı ailesiyle birlikte geçirmiş ve ablası Hülya Avşar’la bir araya gelmişti. Bir yandan tatil yaparken bir yandan da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Helin Avşar, geçen gün ablasının çektiği bikinili bir karesi ile çok konuşulmuştu.

Helin Avşar, son olarak amuda kalktığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı üzerinde siyah mayosuyla çekilmiş bu kareye “sabah rutini” notunu düştü.


https://www.instagram.com/p/CDYXzOapSpd/



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