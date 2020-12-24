Helva-i hakani tarifi: Helva-i hakani nasıl yapılır?
Sadece Osmanlı hakanlarına yapıldığı için adı Helva-i hakani olan bu eşsiz lezzet, saray mutfaklarından günümüze kadar geldi. Peki helva-i hakani nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla saray mutfağının vazgeçilmezi olan helva-i hakani ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Helva-i hakani tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
24 Aralık 2020, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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Türk mutfağının ilk Türkçe yemek kitabı Melceü’t Tabbahin’de (Aşçıların Sığınağı) de yer alan tariflerden biri olan helva-i hakani’yi ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Sevdiklerinize hazırlamak için helva-i hakani tarifi arıyor ya da helva-i hakani nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Helva-i hakani tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Helva-i hakani tarifi
Helva-i hakani malzemeleri
- Yarım su bardağı un
- Yarım su bardağı nişasta
- Yarım su bardağı pirinç unu
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı toz badem
- 3 yemek kaşığı kabuksuz badem
- 150 gram kaymak
Şerbeti için:
- 3 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
Süt ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp sıcak kalmasını sağlayın. Un, nişasta ve pirinç ununu bir kasede karıştırın. Un karışımını tavada tereyağı ile kavurmaya başlayın. Birkaç dakika kavurduktan sonra toz bademi de ilave edin. 20 dakika kadar kavurduğunuz malzemeye sıcak şerbeti kepçe kepçe ekleyip karıştırmaya devam edin. Tüm şerbeti ekledikten sonra altını kısıp birkaç dakika demlendirin. Bu esnada ayrı bir tavada file bademleri kavurun. Servis tabağına aldığınız helvayı kaymak ve kavrulmuş badem ile servis edin.