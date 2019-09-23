Büyükşehirlerde yaşayanların en sık ziyaret ettiği yerlerin başında alışveriş merkezleri (AVM) geliyor. AVM’lerde gerek alışveriş yaparken, gerekse aracımızı park ederken birçok riskle karşı karşıya kalabiliyoruz. AVM’lerde şimdiye kadar yürüyen merdivenlerde yaşanan kazalara şahit olduk. Bu tarz olaylardan sonra AVM’ler hem kendilerini hem de müşterilerini sigorta şirketlerinin sunduğu ‘AVM Paket Sigortaları’ sayesinde güvence altına alabiliyor.

AVM YÜZDE 75 KUSURLU

İstanbul’da yaşanan bir hırsızlık olayı AVM’lerde sigorta yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Altın almak isteyen iş insanı Serdar A., güvenli olduğu gerekçesiyle bir AVM’deki döviz bürosuna gitti. Paranın bir kısmını otomobilinin bagajında bırakan Serdar A.’yı takip eden hırsızlar, AVM otoparkındaki aracın camını kırarak, bagajdaki parayı çaldı. Serdar A.’nın açtığı tazminat davası 6 yılın ardından sonuçlandı. Bilirkişi, Serdar A.’yı yüzde 25, güvenlik şirketi ve AVM yönetimini ise yüzde 75 oranında kusurlu buldu. Çalınan paradan 97 bin 500 liranın ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL’nin Serdar A.’ya faiziyle ödenmesine karar verildi.

'EMSAL TEŞKİL EDECEKTİR'

Unico Sigorta Genel Müdür Vekili Özer Özcan, “AVM yönetimleri sorumluluk teminatları konusunda son derece bilinçli. Bahsi geçen mahkeme kararı emsal teşkil edecektir. Dolayısıyla üçüncü şahıs sorumluluk teminatının önemi daha da artacaktır. AVM’ler, sigortalamak istediğimiz risklerin başında geliyor” dedi. Unico'nun sunduğu AVM Paket Poliçesi'nde 3'üncü şahıslara yönelik mali sorumluluk olmak üzere birçok risk kapsam dahilinde bulunuyor.

‘DAHA FAZLA TEDBİR ALACAKLAR'

Olayı değerlendiren Avukat Pelin Şenol Baruh, alınan kararla AVM’ye gelen her müşterinin can ve mal güvenliğinin AVM’ye teslim edildiğini söyledi. Serdar A.’nın kendine düşen sorumluluğu yerine getirerek sağına soluna bakıp çevreyi kontrol ettiğini belirten Baruh, “Serdar A. aracını AVM’ye emanet etmiştir. Bu kararın ardından AVM’ler daha fazla tedbir alacaktır. Kapsamlı bir AVM sigortası yaptırmak da bunlardan birisi” diye konuştu.

AVM SİGORTASI NELERİ KAPSIYOR?

●Yangın, yıldırım, infilak

● Yer kayması ve yer kayması ek teminatları

● Deprem, sel, su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri

● Enkaz kaldırma masrafları

● Fırtına, duman, kar ağırlığı

● Kara, hava, deniz taşıtları çarpması

● İş durması ve alternatif işyeri masrafları

● Her türlü hırsızlık hasarları

● Emniyeti suistimal

● Yangın mali sorumluluk teminatı

● Cam ve reklam panoları kırılması teminatı

● Elektronik cihaz teminatı

● İşveren ve üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatı

● Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk, garaj mali sorumluluk ve vale hizmetleri

● Ferdi kaza teminatı

POSTA/ Ekonomi Servisi