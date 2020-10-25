Hem çaldılar hem de hasret giderdiler

Aranjör, prodüktör ve DJ Ozan Doğulu pandemiden dolayı geçen marttan beri Bodrum’daki evinde izole yaşam sürüp, müzik çalışmalarını da evindeki stüdyoda yapıyordu. Ozan, yedi ay aradan sonra bu hafta sevgilisi Kübra Hera Aslan’ın yeni çıkaracağı single için İstanbul’a geldi. Uzun zamandır görüşemediği kardeşi Kenan Doğulu ile de Kandilli’deki yalı stüdyosunda buluştu. Ozan bateri çaldı, Kenan da gitar. Birlikte imza attıkları ve en sevdikleri şarkıları söyleyip gecenin geç saatlerine kadar eğlenip hasret giderdiler.

SIKI DOSTA ÖZEL TULUM

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, her sezon hazırladığı kreasyonlarını “Gönüllü mankenim” dediği sosyetenin en havalı kadınlarından Ahu Tuğbay’a denetir sonra da görücüye çıkarır. Atıl, geçtiğimiz gün yeni sezon kıyafetlerini giymesi için Ahu Tuğbay’ı showroom’una davet etti. Kıyafetlerini sıkı dostu üzerinde test eden Atıl, Ahu’ya özel hazırladığı siyah kapüşonlu tulumu da hediye etti.

PİZZANIN KRALI İSTANBUL’A GELDİ

Türkiye ve yurt dışında birçok ünlü projeye imza atan mimar ve müteahhit Ali Öztürk, yeme içme sektörüne girdi. 12 yıldır Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de dört şubesi olan, geçen yıl da İzmir’de iki şube açan Pizza Rucola’ya ortak oldu. Lens İstanbul AVM’de ilk şubeyi de açtı. Fin ve Türk unu karışımında üretilen el açması pizzalar, bakteri barındırmayan İspanyol silestone mermer tezgahlarda hazırlanıp, antibakteriyel Iroko ağacından yapılan özel tabaklarda servis ediliyor. Türkiye’de bu kadar enfes pizzayı sadece Etiler’deki ünlü İtalyan lokantası Papermoon’da yemiştim. Meraklısına duyurulur.

‘EVLİLİK Mİ, O DA NE?'

Süzer Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, sosyetenin en hızlı çapkınlarından biri. Baran, yaşamını New York, Miami ve İstanbul üçgeninde geçiriyor. Baran, Amerikalı model sevgilisi Nibar Madar ile bu hafta İstanbul’a geldi ardından da Kapadokya’ya tatile gitti. Baran’ın Amerikalı sevgilisi ile evlilik hazırlığında olduğu sosyetede kulaktan kulağa dolaşıyor. Ben de Baran’a ilişkisinin ne yönde yol aldığını sordum. Baran, “Evlilik mi o da ne? Şimdilik böyle bir şey düşünmüyorum” dedi. Baran, bir yıl önce Portekizli model Alina Boyko ile flört etmişti.

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN MEKAN TASARLADILAR

Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar Demir ve Emine Kütük’ün 2014’te kurdukları, bebek ve çocuk odaları tasarlayan markaları ‘Three Moms’ geçen yıl bir şubelerini de Dubai’de açmıştı. Zaman zaman ünlülerin evlerinin dekorasyonunu da yapan ortaklar şimdi de mekan dekorasyonuna başladı. Yeni dönem pandemi kurallarına uygun tasarladıkları Villa Emma Garden geçtiğimiz günlerde açıldı. Özel barı ve şöminesi, samimi ve sıcak atmosferi ile dikkat çeken mekanın yaz kış kullanılabilecek türde hazırlanmış bahçesine bayılacaksınız.