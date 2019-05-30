Hem ekonomiye hem sağlığa faydası var

Sütaş da Dünya Süt Günü’nü sağlıklı yaşam için süt ve süt ürünlerinin üretim ve tüketiminin önemini vurgulamak amacıyla tüm dünya ile birlikte kutluyor.

27 BİN 500 ÜRETİCİ

Sütaş, Türkiye’deki iyi sütçülük uygulamalarına örnek olan ‘çiftlikten sofralara’ entegre iş modeli ile sütün iyiliğini nasıl koruduğunu anlatırken, kamuoyunu süt ve süt ürünleri ile ilgili bilinçlendirmeyi hedefliyor. Sütaş’ın Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 bin 500 süt üreticisinden aldığı süt, çiftliklerde kontrol ediliyor.

SOĞUK ZİNCİR

Sonra soğuk zincirde özel tankerlerle tazeliği korunarak Sütaş üretim tesislerine ulaştırılıyor. Sütler, süt alım laboratuvarında tekrar kontrol ediliyor; hijyeninden, protein, mineral ve yağ oranlarının Sütaş kalite standartlarına uygun olduğundan emin olunuyor. Süt ve süt ürünleri tüm Türkiye’ye soğuk zincir dağıtım bozulmadan ulaştırılıyor.

Meltem Kara