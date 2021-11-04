Hem elektrikle çalışan hem de uçabilen feribot geliştirildi

Sıfır emisyonlu kargo gemilerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Boundary Layer Technologies, denizin üzerinde uçabilen feribotu Electra’yı tanıttı. Hem yüzebilen hem de uçabilen Electra’nın ismi, Yunan mitolojisindeki aynı isimli karakterden geliyor.

Şirketin tescilli hidrofil teknolojisi ve bölmeli tahrik sistemi sayesinde Electra, iki kat daha az sürtünmeye maruz kalıyor. Feribot, gideceği yere yüzmek yerine isterse uçarak da gidebiliyor.

Boundary Layer Technologies’in CEO’su Ed Kearney, Electra’nın, tek bir şarjla sırasıyla 40 ve 100 deniz mili hızda çalışabildiğini söyledi. Şirkete göre 100 deniz mili, ABD’deki banliyö feribot rotalarının %90'ından fazlasını veya Yunanistan bölgesindeki feribot rotalarının %48'ini kapsayacak yeterlilikte.

Uçabilen feribot, güverte altına monte edilmiş ve sadece 3 saat içerisinde tamamen şarj olabilen 9.000 kWh’lik bataryaya sahip. Ayrıca pilli olması sayesinde, taşıyabileceği 150 yolcu için kabin gürültüsü, geleneksel fosil yakıtlı gemilere kıyasla 20 desibele kadar önemli ölçüde azaltılacak.

Çalışırken hiç duman üretmeyen Electra, endüstrinin karbon ayak izini azaltma konusunda da yardımcı olacak. Electra’dan bağımsız olarak Boundary Layer Technologies, asıl amaçlarının GHG emisyonlarını küresel çapta en az yüzde 1 oranında azaltmak olduğunu aktardı.

Henüz bir konsept tasarım olan Electra’nın ilk gemilerinin, 2024’ün başlarında ABD, İskandinavya ve Akdeniz’de faaliyet göstermeye başlaması planlanıyor.