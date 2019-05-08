Hem göze hem kulağa

Söylediği şarkılarla ve sahne kıyafetiyle göz dolduran Gülden Mutlu, alanı dolduran yaklaşık üç bin seyirciyi coşturdu.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın Gülden Mutlu'ya teşekkür edip, plaket ve çiçek takdim etmesinden sonra şarkıcı, kendisine sahne esnasında getirilen meşhur Sultanhisar çilekleri için ''Eğer bu nefis çilekleri yemeye devam edersem, size şarkılar söyleyemeyeceğim.'' diyerek izleyicileri kahkahaya boğdu.