Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2018 yılbaşı gecesi Amsterdam’da evlenmiş, 9 ay sonra boşanmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında ise ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Sinan Akçıl’ın pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte konser programı yoğunlaştı. Burcu da eşini yalnız bırakmıyor. Akçıl’ın her konserinde en önde şarkılara eşlik ediyor. Fırsat buldukça da tatil yapıyorlar.

SICAĞA DAYANAMADILAR

Önceki gün Bodrum Türkbükü Mavi Suite’de denize girerken görüntülendiler. Keyifleri bir hayli yerindeydi. Önce şarkıcı denize girdi, ardından sıcağa daha fazla dayanamayan Burcu Kıratlı kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Yanlarında çok sevdikleri köpekleri de vardı. Çift daha sonra localarına giderek tatilinin tadını çıkardı.