Hem kısıtlamayı ihlal etti hem bekçilere saldırdı
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D. mahalle bekçilerine saldırdı. Şüpheli gazetecilere 'Sanki biz teröristiz' diyerek tepki gösterdi.
09 Mart 2021, Salı 09:30 Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak’ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.
H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.
DHA
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