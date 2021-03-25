Hem meslek öğren hem para kazan

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre gençler arasındaki işsizlik normalin biraz daha üzerinde. Bunda iş deneyiminin fazla olmaması yani tecrübe eksikliği en önemli maddelerden biri. Firmaların staj olanakları sınırlı. İşte tam da bu noktada Türkiye İş Kurumu (İşkur) devreye giriyor. Mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitimi gibi uygulamalar bu kurum çatısı altında organize ediliyor.

GİDERLERİ VE SİGORTAYI İŞKUR KARŞILIYOR

Sadece gençlere değil iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlara meslek öğreten uygulamalar tamamen ücretsiz.

Eğitime ilişkin giderleri İşkur karşılıyor. Üstelik üste para da ödeniyor ve istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor. Meslekli eğitim kurslarında karşılanabilecek giderler şöyle:

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL.

Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL.

İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL.

‘İşte Anne Projesi’ kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği.

Genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi.

KURSA KATILMA ŞARTLARI NELER?

1-İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

2-15 yaşını tamamlamış olmak.

3-Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak.

4-Aynı meslekte düzenlenen İşkur kursunu tamamlamamış olmak.

5-İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

6-Emekli olmamak.

160 GÜNÜ GEÇEMİYOR

Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından isterlerse yararlanabiliyor. Mesleki eğitim kursları; günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat düzenleniyor. Kurslar en fazla 160 gün sürüyor.

MÜRACAAT NASIL YAPILIR?

Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabiliyor. İşkur’a kaydı olanlar internetten ön başvuru yapsa da bizzat il müdürlüklerindeki meslek danışmanıyla görüşülmesi gerekiyor.



