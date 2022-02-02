Hem öğrendiler hem kazandılar

Bu gelir, 2020’de 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşmişti. Okullar bazında öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı okul, 1 milyon 790 bin lira ile Kırıkkale Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ankara Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 734 bin lira ile ikinci, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 596 bin lira ile üçüncü oldu.