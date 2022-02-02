Eğitim & Kariyer Hem öğrendiler hem kazandılar

Hem öğrendiler hem kazandılar

Eğitim & Kariyer

Hem öğrendiler hem kazandılar

Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 131 artarak, 1 milyar 162 milyon 574 bin lira oldu.

02 Şubat 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu gelir, 2020’de 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşmişti. Okullar bazında öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı okul, 1 milyon 790 bin lira ile Kırıkkale Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ankara Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 734 bin lira ile ikinci, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 596 bin lira ile üçüncü oldu.

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