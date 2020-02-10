Bazı kadınlar kış mevsiminde daha kolay kilo alabiliyor. Bazılarımız "Aman yaz gelince nasıl olsa kış mevsiminde aldığım kiloları veririm" derken bazı kadınlar için de kış mevsiminde alınan kilolar çok büyük bir sorun olabiliyor.

2020 yılında yaza daha fit girmek ve fazla kilolarınızdan kurtulmak için en iyi diyetleri iftiharla sunuyorum.

Buyurun, uygulayabileceğiniz en güzel 5 diyet...

Akdeniz diyeti dünyada “Med Diet” olarak bilinen, 1960’lı yıllardan beri İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan insanların beslenme düzenini model alan bir diyet çeşididir. Bu diyet, az işlenmiş gıdaları, meyve ve sebzeleri, zeytinyağı gibi sağlıklı yağ türlerini ve bolca omega-3 zengini deniz ürünlerini içeriyor.

Kalori hesabı yok! Kalori hesabı olmasa da kırmızı et ve tatlı tüketimini sınırlandırmak gerekiyor.

Akdeniz diyetinde ne yenir ne yenmez?

Sebzeler, meyveler, yemişler, bakliyatlar, patates, tam tahıllar, ekmekler, balık ve deniz ürünleri, zeytin yağı, baharatlar ve otlar tüketmeniz gereken besinler.

Kümes hayvanları, yumurta, peynir ve yoğurdun kontrollü bir şekilde tüketilmesi öneriliyor.

Tatlandırıcılı içecekler, şekerli içecekler, işlenmiş et ürünleri, rafine tahıllar, rafine yağlar ve diğer işlenmiş yiyecekler asla tavsiye edilmiyor.

2. Yarı vejetaryen (flexitarian) diyet

Dünyanın en iyi diyetleri arasında yer alan flexitarian diyeti 2019 yılında 3. sırada yer aldı.

Flexitarian yani yarı vejetaryen diyet, etten tamamen uzaklaşmadan, ancak tüketimi minimumda tutarak etin faydalarından bir şekilde yararlanılabileceğini ortaya koyuyor. Yarı vejetaryen diyet, sebze tüketimini öne çıkarıp et tüketimini azaltarak kilo verme ve kronik hastalıklara yakalanma riskini düşürme gibi umut vadeden sonuçlarla etkisini gösteriyor.

Yani vejeteryan beslenirken eti tamamen ortadan kaldırmak zorunda değilsiniz canınız çok istediğinde burger veya biftek yiyebilirsiniz.

Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve atıştırmalık tariflerden oluşan bir yemek planı yapabilirsiniz.

Üç-dört-beş öğünden oluşuyor: Kahvaltı yaklaşık 300 kalori, öğle yemeği 400 ve akşam yemeği 500'dür. Atıştırmalıklar her biri yaklaşık 150 kaloridir; iki tane ara öğün düşünürsek günlük toplam 1.500 kalori alınmış olur.

3. Mayo Klinik diyeti

Mayo Klinik diyetini hayatınızın bir parçası haline getirmek istiyorsanız eğer, her gün düzenli olarak fiziksel aktivitede bulunmayı ve televizyon karşısında yemek yemekten vazgeçmeyi göze almanız gerekiyor. Besinleri tüketim önceliğine göre sınıflandıran diyet, meyve ve sebzeleri en büyük porsiyonlarla ilk sıraya alıyor ve bu strateji ile 2- 2,5 ayda 24 kilo kadar vermek mümkün. Fakat bir süre bu diyeti uyguladıktan sonra, düşük karbonhidrat içeren bir diyetle bir süre daha devam etmeniz gerekiyor.

Öğünlerde, doyduğunuzu hissedene dek yiyebilirsiniz. Yalnız diyette belirtilen her şeyi mutlaka yemelisiniz.

Kahveyi azaltın.

Öğün aralarında yemeyin. Eğer listedeki besinlerin tamamını yerseniz, zaten açlık hissetmeyeceksiniz.

Yasak listesi: Soğan (kırmızı soğan yenebilir), patates, kereviz, pirinç, arpa, makarna, Meksika yemekleri, bezelye, mısır, kuru fasulye, muz, kuru meyvalar, dekstroz, glükoz, heksitol, maltoz, sakaroz, bal, früktoz, mısır unu, nişasta ya da kafein içeren tatlılar

Tüketebileceğiniz besinler: Kırmızı soğan, kırmızı dolmalık biber, turp, salatalık, brokoli, yeşil soğan, ıspanak, lahana, marul, domates

Meşrubatlar: Diyet ve kafeinsiz olduğu sürece istediğiniz içeceği içebilirsiniz.

Bu diyet, yağ yapan lipit oluşumuna sebep olan şeker ve nişastaların kesinlikle tüketilmediği bir diyettir. Yağın kendisi, yağ yapmaz ve yağın yanmasına yardımcı olur. Bu yüzden de yemeklerde tereyağ kullanabilirsiniz. Ancak tatlı, ekmek, beyaz sebzeler ya da tatlı patates yemeniz yasak.

Et, salata ve sebzelerin porsiyonlarını iki ya da üç katına çıkarabilirsiniz. İyice doyana kadar yiyebilirsiniz. Belirtilen öğünlerden ne kadar çok yerseniz, o kadar kilo verirsiniz. İlk 10 günde 4,5 kg kadar verebilirsiniz. İlk 4 gün kilo kaybı olamayabilir ama moralinizi bozmayın beşinci günden itibaren kilo vermeye başlayacaksınız.

En önemli ayrıntı ise; mutlaka bol su için.

4. MIND diyeti

Hem beyni güçlendiriyor hem de zayıflatıyor. Bu diyet beyin sağlığını hedef alarak yapraklı sebzeler, yemişler ve dutsu meyveler gibi beyin sağlığı dostu besinlerle bilişsel yavaşlamanın önüne geçmeyi amaçlıyor. Beyin sağlığınızı korumayı önceliğiniz haline getirmeyi istiyorsanız eğer, Alzheimer riskini %50'lere kadar düşürdüğü bilinen MIND diyetini uygulamayı kesinlikle deneyin.

Kilo kaybına neden olma, diyabeti ve kardiyovasküler hastalıkları önleme gibi özelliklere de sahiptir.

Tereyağı ve margarini günde en fazla bir yemek kaşığı kullanabilirsiniz.

Haftada üç porsiyonu aşmadan kırmızı et tüketebilirsiniz.

Kızartmaları hayatınızdan tamamen çıkarmanız gerekiyor. "Asla vazgeçemem" diyenlerdenseniz haftada bir kez az miktarda tüketebilirsiniz.

Peynir seçerken aşırı yağlı değil orta veya az yağlı olanları seçmelisiniz.

Özellikle somon, uskumru, ringa, sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan ve vücutta üretilemeyen omega 3 yağ asitleri beyin fonksiyonu için oldukça önemlidir. Haftada en az 1 porsiyon tüketmeniz öneriliyor.

Ispanak, marul, pazı, semizotu, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler; K vitamini, lutein, beta karoten, folik asit gibi antioksidan besin bileşenleri sayesinde beyni güçlendirici etki sağlar. Haftada en az 6 kez tüketirseniz şahane olacaktır.

Ceviz, badem, fındık B, E vitaminleri ve doymamış yağ asitlerinden zengin içerikleri sayesinde beyin hücrelerine hasar veren maddeleri azaltarak beyni korur. Haftada en az 5 porsiyon tüketmeniz şiddetle tavsiye ediliyor.

Çilek, böğürtlen, yaban mersini ve ahududu beyin için oldukça önemli polifenolleri içeriyor. Polifenoller, antioksidan ve anti-inflamatuvar özellikleri ile beyin sağlığını korumaya yardımcı olur. Haftada en az 2 kez tüketmeniz önemlidir.

Beyin için en kaliteli enerji yakıtı glikozdur. Sağlıklı glikoz kaynakları olan tam tahıl ürünlerini ise günde en az 3 porsiyon tüketmeniz çok önemli. Ayrıca 2 yemek kaşığı yulaf, kinoa, esmer pirinç, tam tahıllı makarna veya 1 dilim tam buğday ekmeği 1 porsiyona eşittir.

B2, B6, B12 açısından zengin olan beyaz etler haftada en az 2 porsiyon tüketilmeli.

5. Vejetaryen diyet

Vejetaryen diyetin en temel özelliği meyve ve sebzelere ağırlık verilmesidir. Bu diyet kilo kaybetmeyi hızlandırırken aynı zamanda kalp sağlığını da destekliyor.

Vejetaryen diyetle birlikte etsiz çok sağlıklı yemekler pişirirken hem kilo kaybedip hem de kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltabilirsiniz.

Diyetin temelinde kırmızı et, kümes hayvanları ve balık gibi hayvan etleri yerine tahıllar, kuru baklagiller, soya, sebzeler, meyveler ve yağlı tohumlar gibi bitkisel kaynaklı besinlerin tüketilmesi yatıyor. Vejetaryen diyetin besin değeri bakımından zengin olabilmesi seçilen besinlerle ilgilidir.

Veganların beslenme programları farklı şekilde planlanmalıdır. Vegan olan kişilerin B12 vitamini, D vitamini, kalsiyum, demir ve çinko gibi besin öğelerinin alımında çok özenli davranmaları gerekiyor. Bu nedenlerle iyi bir diyetisyen eşliğinde uygulanması daha sağlıklı olabilir.

Kesinlikle dikkat edilmesi gereken maddeler: