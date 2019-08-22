Hem suçlu hem güçlü: Polisi çağırın, onlar da görsün

Olay, 16 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aile Sağlığı Merkezine gelen O.E. ve G.E. isimli baba – oğul, sürücü belgesi raporu almak üzere ‘Misafir Hasta’ olarak farklı doktorlara gittiler. Baba, ASM’deki kendisine rapor veremeyeceğinin ve hastaneden alması gerektiğinin söylenmesi üzerine sinirlendi.

Rapor alamayan babanın, olumsuz yanıt aldığı doktora sinkaflı sözler sarf ettiği öne sürüldü. Bu sırada ASM’de sırada bekleyen başka hasta ve hasta yakınlarıyla da tartışan babanın sesini duyan Doktor Mehmet Akyol, odasından dışarı çıkarak şahsı sakinleştirmek istedi.

GERİ GELİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Doktor Akyol’un baba O.E.’ye, ‘Beyefendi, burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur, sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın’ şeklinde telkinlerde bulunduğu öğrenildi. ‘Tamam’ diyerek dışarı çıkan O.E.’nin, daha sonra oğlu G.E.’nin rapor aldığını öğrenince çılgına dönerek geri geldiği, ‘Bunlar bana nasıl vermedi de oğluma verdiler’ şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi.

"O DOKTORUN AĞZINI BURNUNU KIRACAĞIM"

ASM koridorlarında bağırmaya başlayan O.E.’nin ayrıca, ‘Polisi arayın, ben o doktorun ağzını burnunu kıracağım, herkes görsün’ dediği öne sürüldü.

O anlarda, oğula rapor veren doktorun, olayların ilerlemesine engel olmak amacıyla aşağı kattan, ‘Kimseyi dövmene gerek yok, gel sana da yardımcı olayım’ dediği, ancak öfkeli babanın, ‘Sen rapor vereceksin, ben yine o doktorun ağzını burnunu kıracağım’ şeklinde sözler sarf ettiği öne sürüldü.

NEDEN KÜFREDİYORSUN DEYİNCE...

Bu sırada yaşananları duyarak tekrar dışarı çıkan Doktor Akyol, merdivenin başında durduğu sırada, ‘Raporu alıyorsun hala neden küfür ediyorsun’ diye hitap edince olanlar oldu.

Akyol’un yanında bulunan oğul G.E. doktora kafa atarak yere düşürdü. Akyol’un oğlu tutmaya çalıştığı esnada gelen baba O.E.’nin vurduğu doktor alt kata kadar darbedildi. Akyol’un merdivende darbedildiği anlar ise merkezin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ASM’ye daha sonra polis ekipleri gelirken, ASM’de görevli hemşirelerin ilk müdahaleyi yaptığı doktorun, daha sonra özel araçla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

BURNUNDA 3 KIRIK, BAŞINDA 7 CM YARIK

Hastanede ilk müdahalesi yapılan doktorun daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Aynı gün akşam saatlerine kadar hastanede tedavi altında kalan doktorun burnunda 3 kırık ve başında ise 7 santimetre boyutunda açılma olduğu tespit edildi. Talihsiz doktorun 3 gün sonra Isparta Şehir Hastanesi’nde burun ameliyatı operasyonu geçirdiği, 20 gün rapor verildiği ve halen evinde istirahatli olduğu öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

Öte yandan, doktoru darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan O.E. ve G.E. isimli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA