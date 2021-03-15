Hem takip et hem üfle! (oyun)
Oyunumuzda nefesini kontrol etmek ve doğru yere üflemek biraz zorlayıcı gibi görünse de nefesini kontrol etmeyi başaran çocuklar belli konu üzerine ilgi oluşturabilmeyi ve dikkatini yoğunlaştırabilmeyi öğreniyor. Nefes çalışmaları veya aktiviteleri çocuğunuzun hayat kalitesini bir adım öteye taşıyacaktır. 3 yaş +
15 Mart 2021, Pazartesi 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler
Farklı renklerde bantlar
Pipet
Küçük ponpon
Nasıl oynanır?
Oyunumuzu birden fazla kişiyle oynayabilirsin. İlk olarak çocuğunuzla birlikte bantları farklı şekillerde ilerleyen yollar oluşturacak şekilde yere yapıştırın. Başlangıç ve bitiş noktaları belirleyin. Her oyuncunun kendine ait pipeti ve küçük ponpon topu olmalıdır. Oyuncular bantlar ile oluşturduğunuz yollar üzerinde küçük toplarını pipeti üfleyerek çıkardıkları hava ile ilerletmelidirler. Bakalım bitiş noktasına ilk kim ulaşacak?