Hem takip et hem üfle! (oyun)

Malzemeler

Farklı renklerde bantlar

Pipet

Küçük ponpon

Nasıl oynanır?

Oyunumuzu birden fazla kişiyle oynayabilirsin. İlk olarak çocuğunuzla birlikte bantları farklı şekillerde ilerleyen yollar oluşturacak şekilde yere yapıştırın. Başlangıç ve bitiş noktaları belirleyin. Her oyuncunun kendine ait pipeti ve küçük ponpon topu olmalıdır. Oyuncular bantlar ile oluşturduğunuz yollar üzerinde küçük toplarını pipeti üfleyerek çıkardıkları hava ile ilerletmelidirler. Bakalım bitiş noktasına ilk kim ulaşacak?



