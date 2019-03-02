Hem zehirledi, hem kaydetti!

İngiltere'de 2017’de düzenlenen bir festivale katılan rapçi Ceon Broughton (30), yoga eğitmeni sevgilisi Louella Michie’ye (24) uyuşturucu verdi. Aşırı doz maddeden etkilenen Michie, kendinden geçip acı içinde kıvranmaya başladı.

VİDEOYA ÇEKTİ!

Bu süreçte sevgilisi Michie’ye yardım etmek yerine onu videoya çekti. Hatta onunla ‘acılar kraliçesi’ diyerek dalga geçti. Michie, 6 saat sonunda öldü. Ev hapsinde olan Broughton’ın ceza davası dün görüldü. Broughton ‘kasten cinayet işlemekten’ suçlu bulunarak 8.5 yıl hapis aldı.

24 yaşındaki yoga eğitmeni Louella Michie



