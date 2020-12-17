Hematoloji hastası çocukların bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Pediatrik hematoloji, kan veya kan yapıcı organların çocukluk çağı hastalıklarının tedavisine odaklanan ilgili alt uzmanlık alanıdır. Lösemi, lenfoma, beyin tümörleri, kemik tümörleri ve katı tümörler gibi kanserler ile akyuvar ve alyuvar bozuklukları dahil olmak üzere kan hücresi hastalıklarını kapsar. Öncellikle doktorun uyguladığı tedaviye, ilaçlara ve uyarılara tam olarak uyum sağlanmalıdır.

Hematoloji hastası çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Çocuklar için yaşlarına uygun kaloriyi sağlayan ve 5-6 öğünden oluşan dengeli beslenme programı uygulanması bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Çocuğun beslenmesinde karbonhidrat, protein, yağlar, vitamin, mineral ve eser elementlerin hepsi dengeli bir şekilde yer almalıdır.

Sebze ve meyveler, içerdikleri vitaminler yoluyla bağışıklık sistemi güçlendirir. Bunların mevsiminde ve çoğunlukla çiğ olarak tüketilmesi gereklidir. Soğan ve sarımsağın bağışıklığı güçlendirici ve antimikrobiyal etkilerinin olduğu bilinmektedir. Sarı ve koyu yeşil yapraklı sebze ve meyveler A vitamini açısından, turunçgiller ise C vitamininden zengindir. Özellikle soğuk havalarda günde 2 mandalina ya da bir portakal ile günlük C vitamini ihtiyacı karşılanır ve bu meyveler mutlaka tüketilmelidir. E vitamini kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. D vitamini de savunma için gereklidir, güneş yüzünü gösterdiğinde çocukların güneşte oynamaları sağlanmalıdır.

Selenyum karides, mantar, dana ve kuzu ciğeri, somon ve ton balığında bulunur. Önemli bir antioksidan ve eser elementtir ve düzeni alımına özen gösterilmelidir.

Demir eksikliği, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen bir problemdir. Demir; kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru üzüm, bakliyat ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. Hayvansal gıdalardan demir emilimi daha fazla olduğundan kırmızı et haftada en az bir kez tüketilmelidir.

Yoğurt, ayran, kefir gibi mayalı ürünler içerdikleri probiyotikler ile çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu ürünler çocukların günlük beslenme programlarında mutlaka yer almalıdır.

Çocukların dengeli ve yeterli beslenmesi, bağışıklık sistemini destekleyici olarak üretilen ilaçlardan çok daha önemlidir. Bu ilaçların yan etkileri, etkin miktarları henüz tam olarak bilinmemektedir.

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