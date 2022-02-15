Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Hem De kelimesidir. Peki, hemde nasıl yazılır? Hemde mi, hem de mi? TDK'ya göre Hemde kelimesinin doğru yazılışı...

HEMDE NASIL YAZILIR?

em de sözcüğünün yazımı ile ilgili birçok kez hataya düşülmektedir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazacağım diye kararsız kalan kişiler ilk olarak TDK’nın resmi internet sitesine giderek sorgulama yapar. Türk Dil Kurumu’nun yanı sıra bu başlık altından da ‘Hemde’ şeklinde bitişik yazılması hatalı olup, kelimelerin ayrı yazılması gerekir. TDK’ya göre Hem de sözcüğü ayrı olarak yazılmaktadır. Kelimenin diğer yazım şekilleri yanlıştır. Doğru kullanımı “Hem de”şeklinde olmalıdır. Bu şekilde dikkate alındığında Hem de kullanmak doğrudur ki TDK’da bu şekilde geçmektedir.

TDK'YA GÖRE HEMDE KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Hemde: Yanlış

Hem de: Doğru



