Hemen silinmesi gereken zararlı Android uygulamaları açıklandı

Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.

ThreatFabric'in verdiği bilgiye göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şöyle:

Two Factor Authenticator (package name com.flowdivision)

Protection Guard (com.protectionguard.app)

QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)

Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)

QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)

QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)

PDF Document Scanner – Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)

PDF Document Scanner (com.docscanverifier.mobile)

PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)

CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)

Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)

Master Scanner Live (leaf.leave.exchang)

Gym and Fitness Trainer (gesture.enlist.say)

PDF AI: Text Recognizer (com.uykxx.noazg)

QR CreatorScanner (com.cinnamon.equal)

QR CreatorScanner (com.tag.right)

Diğer yandan Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.