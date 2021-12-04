Hemen silinmesi gereken zararlı Android uygulamaları açıklandı
Akıllı telefonlardan hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamalarının listesi duyuruldu.
04 Aralık 2021, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.
ThreatFabric'in verdiği bilgiye göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şöyle:
- Two Factor Authenticator (package name com.flowdivision)
- Protection Guard (com.protectionguard.app)
- QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)
- Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)
- QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)
- QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)
- PDF Document Scanner – Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)
- PDF Document Scanner (com.docscanverifier.mobile)
- PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)
- CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)
- Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)
- Master Scanner Live (leaf.leave.exchang)
- Gym and Fitness Trainer (gesture.enlist.say)
- PDF AI: Text Recognizer (com.uykxx.noazg)
- QR CreatorScanner (com.cinnamon.equal)
- QR CreatorScanner (com.tag.right)
Diğer yandan Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.
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