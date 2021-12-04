Bilim & Teknoloji Hemen silinmesi gereken zararlı Android uygulamaları açıklandı

Hemen silinmesi gereken zararlı Android uygulamaları açıklandı

Bilim & Teknoloji

Hemen silinmesi gereken zararlı Android uygulamaları açıklandı

Akıllı telefonlardan hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamalarının listesi duyuruldu.

04 Aralık 2021, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.

ThreatFabric'in verdiği bilgiye göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şöyle:

  • Two Factor Authenticator (package name com.flowdivision)
  • Protection Guard (com.protectionguard.app)
  • QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)
  • Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)
  • QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)
  • QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)
  • PDF Document Scanner – Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)
  • PDF Document Scanner (com.docscanverifier.mobile)
  • PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)
  • CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)
  • Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)
  • Master Scanner Live (leaf.leave.exchang)
  • Gym and Fitness Trainer (gesture.enlist.say)
  • PDF AI: Text Recognizer (com.uykxx.noazg)
  • QR CreatorScanner (com.cinnamon.equal)
  • QR CreatorScanner (com.tag.right)

Diğer yandan Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.

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