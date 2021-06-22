Hemen telaşlanmayın üfürümlerin çoğu masum

ÜFÜRÜM NEDİR?

Çocuğun muayenesinin bir bölümünde steteskop (dinleme aleti) ile kalbi dinleriz. Normalde kalpteki kapakların sadece kapanma sesleri duyulur. Fakat bazen bu kapak kapanma sesleri dışında ilave sesler de duyarız. İşte bu ilave seslere “üfürüm” diyoruz. Üfürüm çok genel bir tanımlamadır ve “Ben bu kalbi dinledim, kapak sesleri dışında başka ses duydum” anlamına gelir.

SEBEBİ NEDİR?

İki ana nedeni olabilir. Kalpte odalar ve damarların basınçları birbirinden farklıdır. Kalpte delik, darlık ve kalp kapak kaçağı gibi anormallikler varsa basınç farkı ile bir yerden başka bir yere kaçan kan (sıvı) ek bir ses yaratabilir. Yani kalpteki bir anormallik üfürümün nedenidir, bu bir. İkinci ve çok daha sık olarak hiçbir sorunu olmayan kalplerde de üfürüm duyulabilir. Bunlar çeşitli nedenlerle oluşan yumuşak, müzikal seslerdir ve masum üfürümler olarak tanımlanır.

ÜFÜRÜM DUYULMASI SIK OLUR MU?

Evet, oldukça sık. Çocukların yüzde 30-70’inde masum üfürümler duyulabilir. Masum üfürümler 2-7 yaş arasında daha fazladır. Fakat her yaşta duyulabilir. Ateş, hastalık, kansızlık ve heyecan gibi durumlarda üfürüm şiddeti artar. Genellikle çocuk hastalık ve ateş nedeniyle doktora, acile götürüldüğünde fark edilir, anneler çok telaşlanır.

ÜFÜRÜM DUYULDUĞUNDA NE YAPMAK GEREKİR?

Öncelikle üfürümün nedeni aydınlatılmalı. Tabii anneler sakin olmalı çünkü üfürümlerin büyük çoğunluğu masumdur. Üfürüm duyulan bir çocuğun çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi uygun olur. Sadece muayene ile üfürümün nedeni aydınlatılabilir. Yine de zararsız ve çok güvenli bir yöntem olan ekokardiyografi ile çocuğun kalbini değerlendirmek gerekir. Ekokardiyografi çocuğun kalbinin ultrasonla incelenmesidir. Kalbin yapısını net bir şekilde ortaya koyar, normal-anormal ayrımına olanak sağlar. Eğer bir sorun varsa kesin tanı konulur, izlem ve tedavi gereklilikleri belirlenir.