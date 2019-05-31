Hemoroid, bağırsak sisteminin sona erdiği kısımda var olan yastıkçıklardır. Bu yastıkçıklar, etraftaki kas dokusunun zarar görmesini ve bu sayede makat fizyolojisinin korunmasını sağlar.

Halk arasında "basur" ya da "mayasıl" gibi çeşitli ifadelerle adlandırılan hemoroid ise bu yararlı yastıkçıkları zarar görerek şişip büyümesi ve buna bağlı olarak kanamanın ortaya çıkması durumudur.

Hastalar genellikle kanama, meme şeklindeki çıkıntı, zaman zaman ağrı şikayetleri ile doktorlara başvurur.

Hemoroid özellikle iş ve sosyal hayatı gereği uzun süre hareketsiz kalması gereken kişilerde görülen tüm dünyada en yaygın olan hastalıklardan biridir. Tuvalet alışkanlıklarındaki yanlışlıklar, hamilelik, inaktif yaşam, şişmanlık, yaşlılık ve en önemlisi posasız yani lifsiz diyet hastalığın en önemli etkenleri arasındadır.

Erken dönem hastalıkta diyetteki posa yani lif miktarının ve gündelik sıvı alımının artırılması, makata sıcak kompres yapılması ve günlük karın egzersizleri yapılması hastalıksız döneme geri dönmesini sağlayabilir.

ERKEN DÖNEMDE KURTULMAK MÜMKÜN

Diyet önerileri ile düzelmeyen hemoroidal hastalıkta minimal invaziv yani ameliyatsız tedavilerle erken dönemde kurtulmak mümkündür. Minimal invaziv tedavilerle hastanın iyileşme süresi çok hızlanır; sosyal ve iş hayatları kesintiye uğramaz. Halk arasında bıçaksız işlem olarak da bilinen bu minimal invaziv yöntemler lastik bant ligasyonu, kızılötesi koagülasyon, skleroterapi ve THD yöntemidir.

İlerlemiş hemoroid rahatsızlığında ise ameliyatlı tekniklerle tedavi uygulanması gerekebilir. Bu yöntemler lazer, açık hemoroidektomi, kapalı hemoroidektomi, ultrasonik hemoroidektomi ve stapler hemoroidektomidir.

Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi çeşitlerini muayene sonrası doktor ile hasta tarafından birlikte karar verilmesi gereken bir süreçtir. Unutulmaması gereken en önemli şey ise hangi tedavi uygulanırsa uygulansın hasta posa ve lif alımına dikkat etmez, yeteri miktarda sıvı tüketmez ve günlük egzersizlerini düzenli yapmazsa hastalığın tekrarlaması kaçınılmazdır.

Uygulanan tüm tedavi yöntemlerinin birbirine kesin ve net üstünlüğü bulunur. Bu nedenle hemoroid tedavisinde hastalığın durumuna ve şikayetlerine göre seçim yapılmalı ve hastaya tedavi yöntemi hakkında detaylı bilgi verilmeli.

MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİLER

Lastik Bant Ligasyonu Yöntemi: Bu yöntemde makat bölgesinden içeri girilerek hemoroid damarlarının köküne bant yerleştirilerek hemoroide giden kan akımı durdurulur ve hemoroid içeri yani yukarı doğru asılır. Bu sayede sarkmış ve büyümüş hemoroid yastıkçıkları hastalıksız dönemdeki haline geri döndürülür.

Kızılötesi Koagülasyon Yöntemi: Bu yöntemde makat bölgesinden içeri girilerek hemoroid damarlarının köküne kızılötesi ışın uygulanarak bu bölgedeki damar duvarına harabiyet verilir. Bu sayede hemoroide giden kan akımı durdurulur. Kan ile beslenemeyen hemoroid yastıkçığı küçültülerek eski haline döndürülür.

Skleroterapi Yöntemi: Bu yöntemde makat bölgesinden içeri girilerek hemoroid damarlarına biyokimyasal ajan enjekte edilerek damar çapı daraltılarak hemoroide giden kan akımının azalması sağlanır.

THD yöntemi: Doppler cihazı vücuttaki geçen damarları tespit edebilen bir ses cihazıdır. Bu yöntemde küçültülmüş doppler cihazı ile hemoroide giden damarlar tespit edilerek işaretlenir ve bir başka kapama cihazı yardımıyla damarlar kapatılarak eş zamanlı olarak yukarı yani bağırsağın içine doğru çekilir.

CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Lazer Yöntemi: Bu yöntemde fiberoptik lazer ile hemoroid yastıkcığının içine girilir. Dairesel yayılan ışık hüzmeleri ile hemoroid dokuları yakılarak hastalık tedavi edilir. Ameliyathane ortamında yapılan bu işlem teknolojik olarak yeni tedavi yöntemlerinden bir tanesidir.

Açık Hemoroidektomi Yöntemi: Halk arasında bıçaklı ameliyat olarak da bilinen bu yöntemde hemoroid dokusu bistüri yardımıyla çıkarılır ve bu bölge açık bırakılır. Ameliyathane şartlarında yapılan bu yöntem yıllardır var olan ve uygulanan tedavi yöntemidir.

Kapalı Hemoroidektomi Yöntemi: Açık hemoroidektomi yöntemi ile neredeyse birebir benzerlik gösteren bu yöntemde hemoroid dokusu çıkarıldıktan sonra sağlam dokular yardımı ile kapatılır. Ameliyathane şartlarında yapılan yıllardır var olan ve uygulanan tedavi yöntemidir.

Ultrasonik Hemoroidektomi Yöntemi: Geleneksel cerrahi ile ultrasonik ses dalgalarının birleştirildiği bu yöntem günümüzde cerrahi hemoroid tedavisinde en sık kullanılan teknolojik yöntemdir. Yüksek düzey ses dalgaları hemoroidal dokuları keserken aynı zamanda sağlam dokuları birbirine yapıştırmaktadır. Bu sayede ameliyat sonrası komplikasyonları azaltmaktadır. Halk arasında dikişsiz ameliyat olarak da bilinen bu yöntemde klasik cerrahi yöntemlere göre daha az sıkıntı yaşanmaktadır.

Stapler Hemoroidektomi Yöntemi: Hastalığın ileri seviyelerinde tüm makatı saran yoğun hemoroidal yastıkçıkların tek tek çıkarılması yerine 360 derece dönen ve özel kesici bir alet yardımıyla çıkarılıp eş zamanlı olarak doku kaybının kapatılması işlemidir.