Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

HEMŞİREYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Aile sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'in (33), Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.

HEMŞİRENİN KATİLİ KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Karrtal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren saldırgan Bağcılar'da bir kafede yakalandı. Görgü tanıkları, " İki kişilerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm" dedi.

Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren saldırgan Rahmi Uygun (39) Bağcılar'da bir kafede yakalandı.

Rahim Uğur'un yanında bir arkadaşı da vardı. İki kişi kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalandığı bölgede bulunan görgü tanıkları o anları anlattı.

"ÇAY İÇERKEN YAKALANDILAR"

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişilerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi.





"OTOMOBİL BURAYA BIRAKIP GİTMİŞ"

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi. Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Ali AKSOYER- Halil Sadri YILMAZ-Vedat BAYRAKTAR- İSTANBUL(DHA)



