Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i tabancayla vurarak öldüren saldırgan Rahmi Uygun ve olaydan bir gün önce Konya’dan birlikte geldiği tespit edilen Musa T. dün gözaltına alındı.

Şüphelini Uygun’un emniyetteki ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, savcılık ifadesinde de emniyetteki ifadelerini tekrar etti. Savcılık şüpheli Uygun’u "Tasarlayarak öldürme" suçundan Musa T.’yi de "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği sorgusunun ardından 2 şüphelinin de sevk edildiği suç maddelerinden ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

DHA