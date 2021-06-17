Hemşirelere 500 kez 'Ben salağım yazdırmıştı' Dava açıldı

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirilmişti. Savcılık soruşturması da tamamlanan Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Soruşturmayı yürüten Kumluca savcılığı, iki hemşirenin şikâyeti üzerine konuyla ilgili tarafların ve tanıkların ifade işlemlerini tamamladı. Ayrıca hastane içindeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Yapılan soruşturmanın ardından o dönem başhekim olarak görev yapan Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava açıldı.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILACAK

Yargılama süreci ile ilgili Hürriyet muhabirine konuşan müşteki avukatı Ezgi Yıldız, “İddianame zaten ağırlaştırılmış halden yani TCK 125/3’e göre hazırlandı. Kamu görevlisinin kamu görevlisine birden fazla kişinin yanında hakaret. Ayrıca bu konuyla ilgili manevi tazminat davası da açacağız. Tanıklar her şey tamam. Ceza dosyasının sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

NOT YAZDILAR

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.

''HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ''

Yaşananlara tepki gösteren hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, hemşire Ayşe Yetkin, “Bize verilen ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor” demişti.

BAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir” demişti.

Salim Uzun - DHA