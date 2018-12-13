Hemşirenin şırıngalı intiharı

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Ö.İ.’yi (30) ziyarete giden hemşire arkadaşı, genç kadını yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı olan genç hemşire ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ö.İ. hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA (İHA)