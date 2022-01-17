Türkiye Hemşirenin şüpheli ölümü! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Hemşirenin şüpheli ölümü! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Türkiye

Hemşirenin şüpheli ölümü! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire otel odasında ölü bulundu.

17 Ocak 2022, Pazartesi 01:17 Son Güncelleme:
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Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Emel Yüce'den (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce'nin dün akşam saatlerinde kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi. Otel odasında Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu. Yüce'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ORDU (İHA)

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