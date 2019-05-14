Hemşireye bakıcıya ihtiyaç artıyor

Buna göre; 2025 yılına kadar tüketici sınıfına 1 milyar insan daha dahil olacak ve bunun sonucunda da dayanıklı ev aletleri, eğlence, finansal hizmetler, telekomünikasyon, konut, sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarında küresel çapta 300-350 milyon yeni iş olanağı yaratılacak.

300 MİLYON YENİ YAŞLI

Dolayısıyla dünyada teknoloji, hizmet sektörü, enerji, yaşlı bakımı, altyapı ve inşaatta işgücüne duyulan ihtiyaç artacak. Yaşlanan nüfus da mesleklerin şekillenmesinde önemli bir etken. Dünyada 2030’a kadar 65 yaş üzeri 300 milyon kişi daha olacak. Bu da doktor, hemşire ve bakıcıya ihtiyacı artıracak ve sağlık hizmetlerinde 130 milyon yeni iş yaratacak. Özellikle IT’de yani bilgisayar teknolojisi alanında da yüksek maaş getiren yeni iş olanakları oluşacak.

KONUTTA FIRSAT VAR

İş imkanlarına pozitif etki eden bir diğer güçlü sektör ise konut ve altyapı. Bu konuda 2030’a kadar yapılacak yatırımlar, mühendislik, mimari, ahşap işçiliği, makine operatörlüğü gibi alanlarda minimum 80 milyon, maksimum 200 milyon yeni iş yaratmak anlamına geliyor. Enerji de yeni mesleklerin ve iş olanaklarının doğmasını sağlayan bir sektör. Eğer ülkeler bu alanda bugün açıkladıkları planları hayata geçirirse 10 milyon yeni iş yaratacak.

GÜLTEN UĞURLU