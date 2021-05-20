Türkiye Hemşireyi yumrukladı, doktora saldırdı! Dehşete düşüren anlar…

Hemşireyi yumrukladı, doktora saldırdı! Dehşete düşüren anlar…

Türkiye

Hemşireyi yumrukladı, doktora saldırdı! Dehşete düşüren anlar…

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sağlık çalışanlarına skandal bir saldırı gerçekleştirildi. Muhammet Ç. Çocuğunun damar yolunu açan hemşireyi çocuğu ağladı diye yumrukladı, doktoru darbetti.

20 Mayıs 2021, Perşembe 13:14 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Muhammet Ç., damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı'ya yumruk attı. Araya giren Dr. Yılmaz Aydın'a saldıran Muhammet Ç., gözaltına alındı. Sağlık çalışanlarına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 


Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı. Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti. Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

Haluk TURGUT/DHA

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