Hemzemin geçitten geçerken treni fark etmedi, canından oldu

Manisa’da hemzemin geçitten geçmek isteyen bir kadın trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Mahalle’de yaşayan Hatice Çakmak (40), işe gitmek için Barbaros Mahallesi’ndeki hemzemin geçitten geçmek istedi.

Oğuzhan K. ve Erhan U. idaresinde İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu trenini fark etmeyen Çakmak, trenin altında kaldı. Çakmak, trenin çarpması sonucu hemzemin geçitte yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle tren seferlerinde yaklaşık 1,5 saat aksama yaşanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ÜST GEÇİT İSTEDİ

Barbaros Mahallesi sakinleri, aynı geçitte daha önce de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, hemzemin geçidin bulunduğu alana üst geçit yapılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Hatice Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den kazanın yaşandığı bölgeye üst geçit yapmasını talep ettiklerini dile getirerek, "4 çocuğu var, yazık değil mi? Burada daha kaç can gidecek, ben de çocuğumu okula yolluyorum, kendim geçiyorum. Barbaros Mahallesi genelde işçilerin oturduğu bir mahalle. Neden hiçbir önlem alınmıyor?" diye konuştu.

Zeliha Kaya da aynı geçitte kendisinin de kaza tehlikesi atlattığını belirterek, "Levhaya kadar geldim, bir adım daha atsam ben de ölüyordum. Üst geçit olsun istiyoruz. Daha ne kadar can gidebilir, çocuklarımız geçiyor buradan, hayat bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.