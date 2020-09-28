Kültür & Sanat Henry Cavill yeni James Bond olmak istiyor

Henry Cavill yeni James Bond olmak istiyor

Kültür & Sanat

Henry Cavill yeni James Bond olmak istiyor

Superman ve The Witcher filmlerinin yıldızı Henry Cavill, "Bond'u canlandırmayı çok isterdim, çok heyecan verici olurdu" dedi.

28 Eylül 2020, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Yıldız oyuncu Henry Cavill, Daniel Craig’in bırakmasının ardından James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı. Cavill, role dair istekli olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

Eğer Barbara (Bond yapımcısı Barbara Broccoli) ve Mike bununla ilgilenirse kesinlikle bu fırsatı değerlendirirdim. Bu aşamada her şey havada. Ne olacağını göreceğiz. Fakat evet, Bond'u canlandırmayı çok isterdim, çok heyecan verici olurdu.

37 yaşındaki sevilen oyuncu Bond rolü için daha önce 22 yaşındayken seçmelere katılmıştı.

Cavill, kısa süre önce Enola Holmes filminde Sherlock Holmes karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.


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