Henry Onyekuru imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Premier Lig için çalışma iznini bir türlü alamayan Henry Onyekuru'nun Monaco ile anlaştığı iddia edilmişti. Vize problemleri nedeniyle bir türlü yeni takımına kavuşamayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili ülkesi Nijerya'dan gündem yaratan bir son dakika haberi geldi.

Score Nigeria adlı internet sitesi genç yıldızın Monako Prensliği'ne iniş yaptığını ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla beş yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Yarın basına tanıtılması beklenen Onyekuru için Everton'a ödenecek bonservis bedelininse 15 milyon euro olacağı konuşuluyor.

Yunus Dilber / Fanatik