Henry Onyekuru Olmypiakos ile anlaştı
Galatasaray tarafından satın alınmayınca Monaco'ya dönen Onyekuru, Fransız ekibinde kadro dışı kalmıştı. Nijeryalı oyuncu Olmypiakos ile anlaştı.
01 Ağustos 2021, Pazar 13:08 Son Güncelleme:
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Üç dönem Galatasaray'da kiralık forma giyen, bu transfer dönemi için satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Sarı-kırmızılıların opsiyon kullanmadığı Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
Atina havalimanında kısa bir açıklama yapan Onyekuru; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullandı.
Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
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