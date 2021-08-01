Futbol Henry Onyekuru Olmypiakos ile anlaştı

Henry Onyekuru Olmypiakos ile anlaştı

Futbol

Henry Onyekuru Olmypiakos ile anlaştı

Galatasaray tarafından satın alınmayınca Monaco'ya dönen Onyekuru, Fransız ekibinde kadro dışı kalmıştı. Nijeryalı oyuncu Olmypiakos ile anlaştı.

01 Ağustos 2021, Pazar 13:08 Son Güncelleme:
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Üç dönem Galatasaray'da kiralık forma giyen, bu transfer dönemi için satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Sarı-kırmızılıların opsiyon kullanmadığı Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Atina havalimanında kısa bir açıklama yapan Onyekuru; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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