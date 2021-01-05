Galatasaray ile Monaco, Falcao transferinin ardından bu defa da Onyekuru için masada. Fransız ekibinde kadro dışı kalan Onyekuru, birçok teklif almasına rağmen önceliği hep Galatasaray'a verdi. Monaco ise daha cazip tekliflere rağmen Onyekuru'nun diğer kulüpleri reddetmesinden ötürü Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek zorunda kaldı.
15 milyon euro'ya Everton'dan alınan Henry Onyekuru için ilk etapta 10 milyon euro, daha sonra ise 7 milyon euro talep eden Monaco, oyuncuyu kadro dışı bıraktığı için eli gittikçe zayıflıyor.
Fanatik'teki habere göre, Galatasaray'ın Monaco'ya teklifi 3 milyon euro civarında. Aradaki 4 milyon euro'luk farkın da bir şekilde orta yol bulunmasıyla çözülmesi bekleniyor. Onyekuru ya direkt bonservisiyle ya da kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a gelecek.
Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Monaco'dan ayrılmak için gün sayan 23 yaşındaki oyuncu, bireysel antrenör eşliğinde fiziksel yüklemeler yaparak kendisini Galatasaray'a hazırlıyor.