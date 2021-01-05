Futbol Henry Onyekuru'da son pürüzler: Fark 4 milyon euro
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Henry Onyekuru'da son pürüzler: Fark 4 milyon euro

Futbol

Galatasaray, Onyekuru'suna kavuşuyor. 3. kez sarı kırmızılılara gelmeye hazırlanan Onyekuru bu kez uzun soluklu bir imzayla gelecek. Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun bonservisini almaya çok yakın.

05 Ocak 2021, Salı 10:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Monaco, Falcao transferinin ardından bu defa da Onyekuru için masada. Fransız ekibinde kadro dışı kalan Onyekuru, birçok teklif almasına rağmen önceliği hep Galatasaray'a verdi. Monaco ise daha cazip tekliflere rağmen Onyekuru'nun diğer kulüpleri reddetmesinden ötürü Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek zorunda kaldı.


15 milyon euro'ya Everton'dan alınan Henry Onyekuru için ilk etapta 10 milyon euro, daha sonra ise 7 milyon euro talep eden Monaco, oyuncuyu kadro dışı bıraktığı için eli gittikçe zayıflıyor.

Fanatik'teki habere göre, Galatasaray'ın Monaco'ya teklifi 3 milyon euro civarında. Aradaki 4 milyon euro'luk farkın da bir şekilde orta yol bulunmasıyla çözülmesi bekleniyor. Onyekuru ya direkt bonservisiyle ya da kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a gelecek.

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Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Monaco'dan ayrılmak için gün sayan 23 yaşındaki oyuncu, bireysel antrenör eşliğinde fiziksel yüklemeler yaparak kendisini Galatasaray'a hazırlıyor.

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