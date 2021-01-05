15 milyon euro'ya Everton'dan alınan Henry Onyekuru için ilk etapta 10 milyon euro, daha sonra ise 7 milyon euro talep eden Monaco, oyuncuyu kadro dışı bıraktığı için eli gittikçe zayıflıyor.

Fanatik'teki habere göre, Galatasaray'ın Monaco'ya teklifi 3 milyon euro civarında. Aradaki 4 milyon euro'luk farkın da bir şekilde orta yol bulunmasıyla çözülmesi bekleniyor. Onyekuru ya direkt bonservisiyle ya da kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a gelecek.