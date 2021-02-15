Henry Onyekuru'dan Mostafa Mohamed'e: Senin için daha ne yapayım Mostafa abi?
Galatasaray'ın iki gol silahı Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru arasında eğlenceli bir sosyal medya paylaşım yaşandı. Onyekuru, Mostafa'nın gol attığı pozisyonda penaltıyı takımına kazandıran oyuncu olmuş, ardında da penaltı noktasındaki çamurları temizleyerek takım arkadaşına yardım etmişti.
15 Şubat 2021, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ara transfer döneminde gelen iki yıldızıyla güldü. Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğraf paylaşarak Mostafa Mohamed'e seslendi:
"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak"
Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
https://twitter.com/henryconyekuru/status/1360980428744773632
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