Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ara transfer döneminde gelen iki yıldızıyla güldü. Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğraf paylaşarak Mostafa Mohamed'e seslendi:

"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak"

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.



