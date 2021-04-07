Futbol Henry Onyekuru'nun annesi vefat etti

Henry Onyekuru'nun annesi vefat etti

Futbol

Henry Onyekuru'nun annesi vefat etti

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti. Kulüpten oyuncu için resmi açıklama geldi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 13:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.


https://www.instagram.com/p/CNXC6BJhPmO/


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yöneticilerden Sergen Yalçın'a N'Sakala isyanı: Rıdvan'ı al artık!