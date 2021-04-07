Henry Onyekuru'nun annesi vefat etti
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti. Kulüpten oyuncu için resmi açıklama geldi.
07 Nisan 2021, Çarşamba 13:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1379725778271752194
https://www.instagram.com/p/CNXC6BJhPmO/
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