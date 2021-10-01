Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe paylaşımını, Ryan Babel beğendi
Olympiakos forması giyen eski Galatasaraylı Henry Onyekuru, İstanbul'da 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı, şuanda Galatasaray forması giyen Babel beğendi.
01 Ekim 2021, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir açıklama yaptı.
İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika hakım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı. Öte yandan Onyekuru'nun yaptığı bu paylaşıma bir beğeni de şu anda Galatasaray forması giyen Ryan Babel'den geldi. Hollandalı futbolcu, Onyekuru'nun paylaşımının altına beğeni işareti yaptı.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Henry Onyekuru, bu sezon oynadığı 7 maçta 444 dakika süre alırken 1 gole imza attı. Onyekuru daha önce Galatasaray forması da giymişti.