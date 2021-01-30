Haberler Futbol Haberleri Henry Onyekuru'yu ne kadar tanıyoruz? Henry Onyekuru'yu ne kadar tanıyoruz? Futbol Galatasaray'da 3. dönemine resmen başlayan Henry Onyekuru ile ilgili bazı detay bilgiler var. Bakalım bu çelimsiz görünen ama fişek gibi gol canavarını ne kadar tanıyoruz? 30 Ocak 2021, Cumartesi 14:59 Son Güncelleme: 30.01.2021 15:34 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ onyekuru henry onyekuru galatasaray Yazarlarımızdan İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN Trabzonspor Bakasetas için ne kadar ödeyecek? Güleda Cankel'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau ve Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü Ahmet Nur Çebi Hulk transferinin neden olmadığını açıkladı 17 parti seçimlere katılmada yeterli bulundu