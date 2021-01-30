Futbol Henry Onyekuru'yu ne kadar tanıyoruz?

Henry Onyekuru'yu ne kadar tanıyoruz?

Futbol

Henry Onyekuru'yu ne kadar tanıyoruz?

Galatasaray'da 3. dönemine resmen başlayan Henry Onyekuru ile ilgili bazı detay bilgiler var. Bakalım bu çelimsiz görünen ama fişek gibi gol canavarını ne kadar tanıyoruz?

30 Ocak 2021, Cumartesi 14:59 Son Güncelleme:
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