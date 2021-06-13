Henüz 12 yaşında bir kız çocuğu! Aynı günde 4 farklı yeri kundakladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 farklı noktada yangın başlattığı düşünülen 12 yaşındaki kız gözaltına alındı.

Berkeley ilçesinde polis, ilk olarak cuma günü saat 10.30 civarında La Vereda yolu üzerinde küçük bir çimenlik alanda yangın çıktığı ihbarını aldı. Olay yeri yakınındaki vatandaşlar yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürebildi.

Daha sonra acil durum ekipleri saat 14.00 civarında La Loma bulvarıyla La Vereda yolu arasında kalan Cedar Path bölgesinde yine çimenlik bir alanda yangın çıktığına dair ihbar aldı.

Ekipler olay yerine gidip yangını söndürürken, aynı anda bu sefer de yine La Vereda yolu üzerinde kuru yaprakların biriktirildiği bir alanda yangın çıktığı bildirildi.

Dördüncü yangınsa Cedar sokağında yer alan bir binada saat 19.30 civarında çıktı.

Berkeley Polis Teşkilatı'nın (BPD) açıklamasında 4 yangınla ilgili yürütülen incelemelerde şüphelinin 12 yaşında bir kız olduğu belirtildi.

BPD sözcüsü Byron White, kimliği açıklanmayan genç kızın ailesini ziyaret ettiği sırada yakalandığını söyledi.

Genellikle yakalandıktan kısa süre sonra çocukların ebeveynlerine teslim edildiğini belirten White, bu sefer durumun farklı olduğunu söyleyerek "12 yaşında bir çocuğu tutuklamayı tercih etmezdik fakat yangınların devam edeceğine dair bir şüphemiz vardı" diye ekledi.

Öte yandan polis, ellerinde şüphelinin yangınları başlattığına dair ne tür kanıtlar olduğunu açıklamazken, kendisinin olay sırasında bölge yakınlarında bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Genç kız, gözaltına alındıktan sonra San Leandro bölgesinde yer alan Alameda County Çocuk Hapishanesi'ne götürüldü.

Polis sözcüsü yangınlarda kimsenin yaşamını kaybetmediğini fakat bazı noktalarda ciddi maddi hasarlar oluştuğunu söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe