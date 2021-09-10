Türkiye Henüz 12 yaşında! Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi durdu

Henüz 12 yaşında! Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi durdu

Türkiye

Henüz 12 yaşında! Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi durdu

Diyarbakır'da 12 yaşındaki Güler Görmez'in karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi durdu.

10 Eylül 2021, Cuma 13:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte yaşayan Görmez ailesi, kızları Güler Görmez’i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü. Aile, şikayetleri dinmeyen kızlarını 8 Eylül günü de önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.


Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Güler Görmez, kurtarılamadı.

Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tarih ve takvim
Rauf Tamer
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER SGK çalışanları Erdoğan'ın kişisel bilgilerini sorgulamıştı, karar çıktı!